SELECTIRENTE : SELECTIRENTE annonce l'acquisition d'un actif rue du Commerce, au coeur du XVème arrondissement de Paris

Le 20/03/2025

SELECTIRENTE annonce l'acquisition d'un actif

rue du Commerce, au cœur du XV ème arrondissement de Paris

SELECTIRENTE, la foncière cotée spécialisée en murs de commerces de proximité, annonce l'acquisition d'un local commercial d'une surface totale de 136 m² situé rue du Commerce, dans le XV ème arrondissement de Paris, pour un prix de revient de 1,6 M€. Cette opération, qui affiche un taux de rendement immédiat de près de 5,5 %, illustre une nouvelle fois de la capacité de la Société à saisir les meilleures opportunités de marché. Elle s'inscrit pleinement dans la stratégie d'investissement de SELECTIRENTE, qui cible en priorité les rues commerçantes les plus fréquentées des grandes métropoles françaises.

Entièrement rénové en 2023, le local acquis par SELECTIRENTE est intégralement loué à une célèbre marque française de chaussures de ville haut de gamme, présente dans ces murs depuis près de trente ans.

Au même titre que les autres actifs de la Société, il bénéficie d'une excellente localisation, au sein du XV ème arrondissement de Paris, le plus vaste et peuplé de la capitale, et d'une très bonne desserte des transports en commun (trois lignes de métro à proximité).

Artère emblématique, longue de près de 700 mètres, la rue du Commerce est l'un des dix axes commerçants les plus fréquentés de Paris. Historiquement tournée vers une commercialité de prêt-à-porter, elle tend à se diversifier depuis plusieurs années, ce qui accroît son attractivité.

Jérôme Descamps, président de SELECTIRENTE Gestion, déclare :

« Cette acquisition est emblématique de la stratégie d'investissement de SELECTIRENTE, qui privilégie les actifs de grande qualité situés sur des artères commerçantes appréciées des Parisiens et des touristes. Alors que le rayonnement de la capitale se trouve renforcé de façon significative à l'international depuis les Jeux Olympiques et la réouverture de Notre-Dame de Paris, la Société étudie actuellement de près d'autres opportunités de ce type. Enfin, au vu de la proximité de cet actif avec de nombreuses solutions de mobilité douces, cette opération témoigne de l'application rigoureuse de nos engagements en matière de développement durable. »

À propos de SELECTIRENTE

Créée en 1997 à l'initiative de SOFIDY et de professionnels de l'immobilier, SELECTIRENTE a été introduite en Bourse en octobre 2006 et a adopté le statut SIIC au 1 er janvier 2007. SELECTIRENTE se positionne comme une des rares foncières spécialisées dans l'immobilier de murs de commerces de proximité.

SELECTIRENTE est gérée par SELECTIRENTE GESTION, gérant et associé commandité, qui elle-même s'appuie sur le savoir-faire et les compétences du prestataire de services SOFIDY (société faisant partie des activités immobilières du groupe Tikehau Capital) en matière d'asset management, de property management et d'exécution des programmes d'investissement, d'arbitrage et de financement.

Dotée d'un portefeuille immobilier de près de 580 M€ situé à plus de 60% dans Paris intra-muros, la Société a pour volonté stratégique le développement et la valorisation de son patrimoine commercial de centre-ville dans les métropoles françaises et européennes les plus dynamiques.

Marché de cotation : Euronext Paris compartiment B (SELER) – ISIN : FR0004175842

Plus d'informations sur : www.selectirente.com

