SELECTIRENTE : SELECTIRENTE accueille l'enseigne The French Bastards dans la galerie commerciale " Les Grands Hommes ", au coeur de Bordeaux

15/12/2025

SELECTIRENTE accueille l'enseigne The French Bastards dans la galerie commerciale « Les Grands Hommes », au cœur de Bordeaux

SELECTIRENTE, la foncière cotée spécialisée en murs de commerce de proximité, annonce l'arrivée à Bordeaux dans la très prisée galerie commerciale des Grands Hommes de The French Bastards , une enseigne emblématique de la nouvelle génération boulangère.

Lancée en 2018, avec l'ambition de révolutionner le monde de la boulangerie, The French Bastards occupera un local commercial d'une superficie de près de 100 m² bénéficiant d'une localisation unique dans le centre des Grands Hommes, à quelques minutes des Cours Clemenceau et de l'Intendance.

SELECTIRENTE, qui cible en priorité les artères commerciales les plus fréquentées des principales métropoles françaises, est très présente à Bordeaux avec une vingtaine d'actifs situés dans des emplacements très qualitatifs. La métropole est en effet la deuxième ville française derrière Paris en termes d'implantations de la Société.

Ce nouveau point de vente pour The French Bastards est le deuxième à Bordeaux avec celui de la rue du Pas Saint-Georges, dans le centre historique, et le quatorzième en France, ce qui témoigne de son dynamisme. La marque est l'incarnation d'une nouvelle génération de boulangeries plus créatives, plus gourmandes, qui associent respect des traditions, audace et modernité, et séduisent de plus en plus de consommateurs.

Au vu du succès de cette enseigne de destination, cette nouvelle implantation viendra encore renforcer l'attractivité et la fréquentation de la galerie des Grands Hommes, un haut lieu de commerce pour les Bordelais , acquis par SELECTIRENTE en mars 2022 et constitué de 12 boutiques et d'un espace de coworking.

Jérôme Descamps, président de SELECTIRENTE Gestion, déclare :

« Nous sommes ravis d'accueillir The French Bastards, une enseigne dynamique avec laquelle nous partageons la même conscience des enjeux ESG. L a métropole bordelaise revêt une importance majeure dans le patrimoine et la stratégie d'investissement de SELECTIRENTE. Nos équipes étudient actuellement d'autres opportunités d'investissement à Bordeaux intra-muros. Conformément à notre ADN, elles auront vocation à augmenter la fréquentation du centre-ville, en dynamisant l'environnement commercial et en favorisant la mixité sectorielle »

