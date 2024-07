Selectirente: refinancement de 80 millions d'euros

(AOF) - Selectirente (stable à 85,00 euros) annonce avoir signé un accord de refinancement de 80 millions d'euros de crédits corporate auprès de ses partenaires bancaires historiques, représentant plus de 35 % de son endettement actuel. Cette foncière cotée spécialisée dans l’immobilier de murs de commerces de proximité précise que "n’ayant plus d’échéances de dettes significatives avant 2027", elle rallonge "sensiblement" par cette opération la maturité de sa dette globale et lui permet de poursuivre sa stratégie de développement.

Offrant une prorogation de la maturité de la dette, désormais proche de 5 ans, ce financement permet notamment à la foncière de "disposer de nouveaux moyens financiers pour saisir les opportunités de marché" et développer son "patrimoine de commerces de centre-ville", ainsi que de "consolider sa structure financière". Les liquidités disponibles sont désormais à 25 millions d'euros (20 millions d'euros non tirés du nouveau RCF (Revolving Credit Facility) et 5 millions d'euros de trésorerie disponible à date).

En savoir plus sur le secteur Immobilier

Une crise de la demande

Selon les données de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), les chiffres du troisième trimestre 2022 continuent à être alarmants. Les mises en vente de logements collectifs neufs ont chuté de 12,4 % sur un an, à 19.006 unités. Sur les neuf premiers mois de 2022, la baisse atteint 10,2 %, à 72.670 unités.

Les réservations dégringolent elles aussi du fait de l'effondrement des ventes en bloc aux bailleurs sociaux et aux investisseurs institutionnels. Avec la hausse des taux d'intérêt, les investisseurs institutionnels renégocient ou stoppent les opérations. Les primo-accédants sont pénalisés par la hausse des taux et le durcissement du dispositif Pinel rebute certains investisseurs privés.

Du fait de la forte hausse des coûts de construction, la FPI estime qu'une opération autorisée sur six n'est finalement pas réalisée pour des raisons économiques.

Face à cela les prix sont toujours en hausse : les prix de vente des logements collectifs neufs ont augmenté de 5,9 % sur la France entière au troisième trimestre 2022. L'Ile-de-France fait exception, avec un fléchissement de 0,9 %.