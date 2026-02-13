SELECTIRENTE : RAPPEL - Organisation d'une visioconférence destinée aux investisseurs particuliers

SELECTIRENTE, foncière cotée spécialisée en murs de commerces de proximité, annonce l'organisation d'une visioconférence à destination de ses actionnaires et investisseurs particuliers.

MARDI 17 FÉVRIER 2026 À 18H00

Cette rencontre en ligne a pour objectif de permettre aux participants de rencontrer les dirigeants de SELECTIRENTE et de leur poser directement leurs questions.

Inscription obligatoire en cliquant sur ce lien avant le mardi 17 février à 17h00

Les informations de connexion seront envoyées aux inscrits avant l'événement.

À propos de SELECTIRENTE

SELECTIRENTE se positionne comme la seule foncière cotée spécialisée dans l'immobilier de murs de commerces de proximité, et l'une des rares en Europe. Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, elle est gérée par SELECTIRENTE GESTION, qui elle-même s'appuie sur le savoir-faire et les compétences de SOFIDY (société faisant partie des activités immobilières du groupe Tikehau Capital) en matière d'asset management, de property management et d'exécution des programmes d'investissement et d'arbitrage.

Dotée d'un portefeuille immobilier diversifié et de grande qualité de près de 580 M€, SELECTIRENTE a mis en place une stratégie de croissance duale, pour le développement et la valorisation de son patrimoine commercial de centre-ville à Paris et dans les grandes métropoles françaises et européennes les plus dynamiques. Forte de son track record et de fondamentaux solides, SELECTIRENTE est une foncière engagée et opportuniste qui mène une politique d'arbitrages rigoureuse et sélective orientée vers la création de valeur.

Marché de cotation : Euronext Paris Compartiment B (SELER) – ISIN : FR0004175842

Plus d'informations : www.selectirente.com ou sur notre page LinkedIn

Contacts

Dany ABI AZAR – Directeur Administratif et Financier Selectirente Gestion – +33 (0)1 69 87 02 00 – dany.abiazar@selectirente.com

Aliénor KUENTZ – Agence de communication SHAN – +33 (0)6 28 81 30 83 – alienor.kuentz@shan.fr

www.selectirente.com l Invitation Visioconférence investisseurs particuliers