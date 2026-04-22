SELECTIRENTE : Mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel 2025

SELECTIRENTE annonce le dépôt de son Document d'Enregistrement Universel 2025 auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 22 avril 2026 sous le numéro D.26-0271.

Le Document d'Enregistrement Universel intègre notamment le Rapport Financier Annuel de SELECTIRENTE, ainsi que le rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise, les rapports des Commissaires aux comptes et le rapport sur le Développement Durable.

Le Document d'Enregistrement Universel est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. En particulier, il peut être consulté et téléchargé à partir du site internet de la Société ( www.selectirente.com , Rubrique Investisseurs/Informations réglementées) ainsi que sur le site Internet de l'AMF, en version XHTML.

Une version anglaise du Document d'Enregistrement Universel (à titre informatif et traduite de la version française originale déposée auprès de l'AMF) sera prochainement disponible sur le site internet de SELECTIRENTE.

Contacts

Audrey MILLERET – Directrice Administrative et Financière Selectirente Gestion - +33 (0)1 85 29 03 10 – audrey.milleret@selectirente.com

Aliénor KUENTZ – Agence de communication SHAN – +33 (0)6 28 81 30 83 – alienor.kuentz@shan.fr

À propos de SELECTIRENTE

SELECTIRENTE se positionne comme la seule foncière française cotée spécialisée dans l'immobilier de murs de commerces de proximité, et l'une des rares en Europe. Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, elle est gérée par SELECTIRENTE GESTION, qui elle-même s'appuie sur le savoir-faire et les compétences de SOFIDY (société faisant partie des activités immobilières du groupe Tikehau Capital) en matière d'asset management, de property management et d'exécution des programmes d'investissement et d'arbitrage.

Dotée d'un portefeuille immobilier diversifié et de grande qualité de près de 580 M€, SELECTIRENTE a mis en place une stratégie de croissance duale, pour le développement et la valorisation de son patrimoine commercial de centre-ville à Paris et dans les grandes métropoles françaises et européennes les plus dynamiques. Forte de son track record et de fondamentaux solides, SELECTIRENTE est une foncière engagée et opportuniste qui mène une politique d'arbitrages rigoureuse et sélective orientée vers la création de valeur.

Marché de cotation : Euronext Paris Compartiment B (SELER) – ISIN : FR0004175842

Plus d'informations : www.selectirente.com

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www.selectirente.com l Communiqué de presse – Mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel 2025