Selectirente : L’exception cotée des commerces de centre-ville

Selectirente occupe une place singulière parmi les foncières européennes, puisqu’elle est la seule en France, et l’une des rares en Europe, à se consacrer exclusivement aux murs de commerces de proximité, un segment historiquement défensif. Son portefeuille est concentré dans les meilleurs emplacements parisiens, en Île ‑ de ‑ France et dans les centres ‑ villes des grandes m é tropoles fran ç aises, offrant un ancrage g é ographique de premier plan.
Cette qualité d’actifs s’appuie sur l’expertise opérationnelle de Sofidy, partenaire historique de Selectirente, qui se traduit par des performances durablement supérieures au marché, avec un taux d’occupation financier supérieur à 95 % en moyenne sur quinze ans. Dans un marché toujours volatil, les foncières au profil défensif et au socle opérationnel solide retrouvent de l’attrait.
Nous initions le suivi de Selectirente avec une recommandation Achat et un objectif de cours de 110€, faisant ressortir un potentiel de hausse de +33%.
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