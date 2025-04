SELECTIRENTE : Kepler Cheuvreux initie la couverture de SELECTIRENTE

Le 2 avril 2025

Kepler Cheuvreux initie la couverture de SELECTIRENTE

SELECTIRENTE, la foncière cotée française spécialisée en commerces de proximité situés en centre-ville de Paris et de grandes métropoles, annonce l'initiation de la couverture de son titre par Kepler Cheuvreux, une des principales entreprises européennes indépendantes de services financiers spécialisée dans la recherche, l'exécution, le conseil et la gestion d'actifs. Cette couverture vient contribuer au renforcement de la visibilité de la Société sur les marchés français et internationaux.

L'étude intitulée « Aiming higher» (uniquement disponible en anglais) a été publiée le 25 mars 2025 par Kepler Cheuvreux et est accessible sur le site Internet www.keplercheuvreux.com , rubrique « Research Public Access », et sur www.selectirente.com .

Calendrier financier :

06/05/2025 (après bourse) : Activité et chiffre d'affaires du 1 er trimestre

27/05/2025 : Assemblée Générale Annuelle

24/07/2025 (après bourse) : Activité et résultats semestriels 2025

Contacts

Dany ABI AZAR – Directeur Administratif et Financier Selectirente Gestion - +33 (0)1 69 87 02 00 – dany.abiazar@selectirente.com

Aliénor KUENTZ – Agence de communication SHAN – +33 (0)6 28 81 30 83 – alienor.kuentz@shan.fr

À propos de SELECTIRENTE

Créée en 1997 à l'initiative de SOFIDY et de professionnels de l'immobilier, SELECTIRENTE a été introduite en Bourse en octobre 2006 et a adopté le statut SIIC au 1 er janvier 2007. SELECTIRENTE se positionne comme une des rares foncières spécialisées dans l'immobilier de murs de commerces de proximité.

SELECTIRENTE est gérée par SELECTIRENTE GESTION, gérant et associé commandité, qui elle-même s'appuie sur le savoir-faire et les compétences du prestataire de services SOFIDY (société faisant partie des activités immobilières du groupe Tikehau Capital) en matière d'asset management, de property management et d'exécution des programmes d'investissement, d'arbitrage et de financement.

Dotée d'un portefeuille immobilier de plus de 580 M€ situé à plus de 60% dans Paris intra-muros, la Société a pour volonté stratégique le développement et la valorisation de son patrimoine commercial de centre-ville dans les métropoles françaises et européennes les plus dynamiques.

Marché de cotation : Euronext Paris Compartiment B (SELER) – ISIN : FR0004175842

Plus d'informations : www.selectirente.com

