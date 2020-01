SELECTIRENTE : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions

Evry, le 8 janvier 2020





Information relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social de SELECTIRENTE:

(Articles L.233-8 II et R 225-73-1 2° du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers)



Date Nombre total d'actions composant le capital social Nombre total de droits

de vote 7 janvier 2020 4 172 938 Nombre de droits de vote théoriques : 4 172 938



Nombre de droits de vote exerçables * : 4 169 219

* 3 719 actions auto-détenues privées du droit de vote en vertu de l'article L. 225-210 du Code de commerce



















A PROPOS DE SELECTIRENTE

Créée en 1997 à l'initiative de SOFIDY et de professionnels de l'immobilier, SELECTIRENTE a été introduite en Bourse en octobre 2006 et a adopté le statut SIIC au 1er janvier 2007. SELECTIRENTE se positionne comme une des rares foncières spécialisées dans l'immobilier de murs de commerces de proximité.

SELECTIRENTE s'appuie sur le savoir-faire et les compétences de SOFIDY en matière d'asset management, de property management et d'exécution des programmes d'investissement, d'arbitrage et de financement.

La Société a pour volonté stratégique la valorisation et le développement de son patrimoine commercial de centre-ville dans les métropoles françaises et européennes les plus dynamiques.

CONTACT PRESSE :

Lola GOZLAN - Consultant Senior Shan - +33 (0) 1 44 50 58 72 - lola.gozlan@shan.fr

Laetitia BAUDON - Directeur Conseil Shan - +33 (0) 1 44 50 58 79 - laetitia.baudon@shan.fr

Édouard KABILA - Directeur Marketing et Communication SOFIDY - edouard.kabila@sofidy.com