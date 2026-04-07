SELECTIRENTE : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions

(Articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers)
|Date
|Nombre total d'actions composant le capital social
|Nombre total de droits de vote
|Théoriques (1)
|Exerçables (2)
|31 mars 2026
|4 172 938
|4 172 938
|4 161 236
- Les droits de vote théoriques correspondent au nombre total de droits de vote attachés à l'ensemble des actions, y compris celles privées du droit de vote (article 223-11 du règlement général de l'AMF).
- Les droits de vote exerçables correspondent au nombre total de droits de vote exerçables en Assemblées générales. Ils sont calculés sur la base du nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions, déduction faite des actions privées de droit de vote (autodétention...).
Contacts
Audrey MILLERET – Directrice administrative et financière Selectirente Gestion - +33 (0)1 69 87 02 00 – audrey.milleret@selectirente.com
Aliénor KUENTZ – Agence de communication SHAN – +33 (0)6 28 81 30 83 – alienor.kuentz@shan.fr
|
À propos de SELECTIRENTE
SELECTIRENTE se positionne comme la seule foncière française cotée spécialisée dans l'immobilier de murs de commerces de proximité, et l'une des rares en Europe. Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, elle est gérée par SELECTIRENTE GESTION, qui elle-même s'appuie sur le savoir-faire et les compétences de SOFIDY (société faisant partie des activités immobilières du groupe Tikehau Capital) en matière d'asset management, de property management et d'exécution des programmes d'investissement et d'arbitrage.
Dotée d'un portefeuille immobilier diversifié et de grande qualité de près de 580 M€, SELECTIRENTE a mis en place une stratégie de croissance duale, pour le développement et la valorisation de son patrimoine commercial de centre-ville à Paris et dans les grandes métropoles françaises et européennes les plus dynamiques. Forte de son track record et de fondamentaux solides, SELECTIRENTE est une foncière engagée et opportuniste qui mène une politique d'arbitrages rigoureuse et sélective orientée vers la création de valeur.
Marché de cotation : Euronext Paris Compartiment B (SELER) – ISIN : FR0004175842
Plus d'informations : www.selectirente.com
|
Vous souhaitez suivre nos actualités en temps réel ?
Rendez-vous dès maintenant sur notre page linkedin et abonnez-vous pour ne rien manquer.
www.selectirente.com l Communiqué de presse – Nombre d'actions et de droits de vote au 31 mars 2026
- SECURITY MASTER Key : lGxtYZmbZpzIymxyYZZqaGprbJxoxWecapXHmGNolpnIZ5+TlGhnb8WbZnJomWhr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97435-nombre-d_actions-et-de-droits-de-vote-31-mars-2026.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer