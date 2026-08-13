Securitize s'effondre alors que son chiffre d'affaires trimestriel recule et que ses dépenses explosent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
13 août - ** L'action de la plateforme de tokenisation Securitize SECZ.N s'effondre de 20 % à 6,3 dollars
** Mercredi, après la clôture des marchés, la société a annoncé un chiffre d'affaires total de 14,4 millions de dollars pour le deuxième trimestre, en baisse de 5 % par rapport à la même période de l'année précédente
** La société a enregistré une perte d'Ebitda ajusté de 5,5 millions de dollars, contre un Ebitda ajusté positif de 1,8 million de dollars au cours de la même période de l'année précédente
** Le chiffre d'affaires lié à la tokenisation a reculé de 12 % à 7,8 millions de dollars au deuxième trimestre, tandis que le total des coûts et charges d'exploitation a augmenté de 56 % pour atteindre 24,1 millions de dollars
** Les trois analystes qui couvrent le titre lui attribuent la recommandation "acheter"; leur objectif de cours médian est de 15 dollars — données compilées par LSEG
** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse de 44,5 % depuis le début de l'année
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