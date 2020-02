Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sécurité renforcée en Allemagne après la "voiture folle" de Volkmarsen Reuters • 25/02/2020 à 20:58









(.) VOLKMARSEN, Allemagne, 25 février (Reuters) - Les autorités allemandes ont renforcé mardi les dispositifs de sécurité encadrant les fêtes du Mardi-Gras après l'accident de Volkmarsen, dans le centre de l'Allemagne, où un homme a foncé au volant de sa voiture dans la foule d'un carnaval. L'accident a fait 61 blessés, dont 20 enfants. Le conducteur, un homme de nationalité allemande âgé de 29 ans, lui-même blessé lundi, a été maintenu en détention pour tentative de meurtre et blessure corporelle grave, a annoncé le parquet dans un communiqué diffusé mardi soir. "L'accusé est soupçonné d'avoir délibérément précipité sa voiture dans la foule avec l'intention de tuer", ajoute le communiqué. Le suspect sera présenté à un juge dès que son état de santé le permettra. A ce stade, les enquêteurs n'ont pas établi ses mobiles. Toutes les hypothèses sont envisagées. Cité par le quotidien Bild, un enquête indique cependant qu'"il n'existe à ce stade aucun élément pointant en direction d'un crime obéissant à des motifs politiques". "Mais nous pensons qu'il a agi intentionnellement et que des problèmes d'ordre psychologique ont pu jouer un rôle", ajoute-t-il. Outre le conducteur, un deuxième homme qui filmait l'incident a été arrêté. Les enquêteurs tentent encore d'établir s'il est lié au conducteur. D'autres processions prévues pour le mardi gras dans le land de Hesse, où se trouve la ville de Volkmarsen, ont été annulées. D'autres ont été maintenues mais dans avec des dispositifs de sécurité resserrés. (Josef Nasr avec Michelle Martin à Berlin et Hans Seidenstücker à Francfort version française Claude Chendjou et Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.