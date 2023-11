Sécurité au travail : le groupe Mare Nostrum rappelle son expertise en matière de prévention des risques professionnels

Dans le prolongement de la récente campagne du ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, relative à la prévention des accidents de travail graves ou mortels, le groupe Mare Nostrum rappelle son expertise en matière de risques professionnels.

Compte tenu du risque encouru en matière de sécurité incombant à l’employeur, le groupe Mare Nostrum a entrepris, depuis 2022, de renforcer la sécurité de l’ensemble de ses collaborateurs évoluant dans les secteurs du BTP et de l’Industrie.

Suite à des audits effectués par des organismes agréés et indépendants, TridenTT, travail temporaire Grenoble et Platinium CQFT, marques du groupe Mare Nostrum, ont ainsi respectivement obtenu, au semestre dernier, les certifications MASE (Manuel d’Amélioration Sécurité des Entreprises) et PASI BTP ® (Passeport Sécurité Intérim).

Désormais, le groupe Mare Nostrum est en mesure de proposer des formations à des salariés et intérimaires afin qu’ils acquièrent les prérequis en matière de sécurité sur les chantiers.