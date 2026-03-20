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Securitas va créer une unité de gestion des risques de sécurité
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 14:55

Securitas annonce la création d'une unité de gestion des risques de sécurité et modifie sa direction de groupe.

La gestion des risques de sécurité (SRM) est axée sur le renseignement permettant d'identifier, de comprendre, de surveiller et de gérer les risques spécifiques à chaque client.

Sur le plan structurel, cette approche réunit Pinkerton, Liferaft et l'unité Risk Intelligence de Securitas, sous la direction de Matt Ellis, nommé président de la gestion des risques de sécurité et membre de la direction du groupe.

Securitas associe également le développement de sa plateforme numérique et de ses capacités d'IA à son organisation informatique, sous la direction de Hillevi Agranius, DSI du groupe et membre de la direction.

" Matt Ellis est un leader d'opinion exceptionnel qui a bâti l'un des programmes de sécurité et de gestion des risques les plus sophistiqués du secteur à l'échelle mondiale. Son expérience acquise dans des environnements de sécurité internationaux très complexes, au sein d'une organisation à la pointe de la technologie, fait de lui le candidat idéal pour développer et faire croître cette nouvelle activité majeure ", a déclaré Magnus Ahlqvist, président-directeur général de Securitas.

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