Securitas va créer une unité de gestion des risques de sécurité
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 14:55
La gestion des risques de sécurité (SRM) est axée sur le renseignement permettant d'identifier, de comprendre, de surveiller et de gérer les risques spécifiques à chaque client.
Sur le plan structurel, cette approche réunit Pinkerton, Liferaft et l'unité Risk Intelligence de Securitas, sous la direction de Matt Ellis, nommé président de la gestion des risques de sécurité et membre de la direction du groupe.
Securitas associe également le développement de sa plateforme numérique et de ses capacités d'IA à son organisation informatique, sous la direction de Hillevi Agranius, DSI du groupe et membre de la direction.
" Matt Ellis est un leader d'opinion exceptionnel qui a bâti l'un des programmes de sécurité et de gestion des risques les plus sophistiqués du secteur à l'échelle mondiale. Son expérience acquise dans des environnements de sécurité internationaux très complexes, au sein d'une organisation à la pointe de la technologie, fait de lui le candidat idéal pour développer et faire croître cette nouvelle activité majeure ", a déclaré Magnus Ahlqvist, président-directeur général de Securitas.
A lire aussi
-
Détroit d'Ormuz : travailleurs tués, trafic maritime, marins bloqués... cinq choses à savoir sur le blocage du passage
Incidents de sécurité, baisse du trafic maritime, marins bloqués ou encore hausse du prix du carburant pour navires... quelles sont les conséquences de la guerre au Moyen-Orient dans le détroit d'Ormuz ? C'est une voie maritime stratégique, qui est aujourd'hui ... Lire la suite
-
Les prix de l'or et de l'argent ont fondu cette semaine, plusieurs grandes banques centrales ayant alimenté les craintes d'une poussée d'inflation avec la guerre au Moyen-Orient, ce qui laisse présager de taux d'intérêts plus élevés. Cette perspective favorise ... Lire la suite
-
Malgré des baisses de prix notables cette semaine, le bitcoin a fait preuve d'une résistance relative face aux autres classes d'actifs. Depuis le début de la période de stress récente, le bitcoin progresse de 10,7 %, tandis que le Stoxx 600 recule de 7,7 % et l'or ... Lire la suite
-
Voici les dernières évolutions économiques mondiales vendredi vers 14H45 GMT, alors que la guerre au Moyen-Orient est entrée dans son 21e jour: - Les Bourses sur leurs gardes malgré un pétrole stable Les marchés boursiers restaient sur leurs gardes malgré un répit ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer