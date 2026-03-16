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Securitas a nommé Matteo Dall'Ora au poste de directeur financier
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 11:35

Le groupe Securitas annonce la nomination de Matteo Dall'Ora au poste de directeur financier.

Matteo Dall'Ora rejoindra l'entreprise au cours du deuxième trimestre 2026 et succédera à Andreas Lindback, qui a décidé de se retirer.

Matteo Dall'Ora était responsable Europe pour le segment industriel chez Assa Abloy. Auparavant, il a occupé le poste de vice-président principal et directeur financier de la division EMEIA d'Assa Abloy depuis 2020, et auparavant, il a passé 12 ans chez Atlas Copco à divers postes de direction.

" Sa vaste expérience internationale et ses solides capacités de leadership font de lui une bonne adéquation pour ce rôle important ", a déclaré Magnus Ahlqvist, président et directeur général de Securitas.

" J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec Magnus Ahlqvist, l'équipe de direction du groupe et ses collègues à travers l'organisation pour soutenir la poursuite de l'exécution de la stratégie, stimuler une croissance rentable et créer une valeur à long terme pour les clients, les employés et les actionnaires ", a déclaré Matteo Dall'Ora.

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