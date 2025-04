Secteur des puces : nouvelles restrictions américaines pour les exportations vers la Chine

Nvidia perdait plus de 6% en après Bourse après ces annonces. En Europe, STMicroelectronics cède 2,25% à 17,89 euros et Infineon, 2,35% à 26,425 euros.

(AOF) - Nvidia a indiqué qu'il enregistrerait une charge de 5,5 milliards de dollars au premier trimestre car les États-Unis exigent désormais une licence pour l'exportation des processeurs H20 vers la Chine et d'autres pays, selon un document déposé auprès de la SEC. Ces processeurs ont été conçus pour respecter les contraintes imposées par les Etats-Unis sur les exportations de processeurs vers la Chine. Ils sont notamment moins puissants que les produits haut de gamme du spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.