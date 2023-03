Secteur bancaire : analyse des conséquences des récents événements

Ce qu'il faut retenir des derniers développements et leurs implications en matière d'investissement.

Impact sur les perspectives économiques mondiales et les banques centrales

L'atterrissage de l'économie pourrait être plus difficile qu'initialement prévu. Nous constatons déjà une détérioration tangible de l'économie américaine, qui devrait entrer en récession au deuxième trimestre. Dans un contexte de perspectives économiques plus faibles, le marché réévalue l'action des banques centrales. Nous entrons en terrain inconnu et nous nous attendons à ce que les banques centrales conservent une approche encore plus dépendante des données, avec peu ou pas d'orientation stratégique.

Point sur les récents événements concernant le secteur bancaire

Les régulateurs suisses ont organisé le rachat de Credit Suisse par UBS au cours du week-end afin de limiter la propagation de la crise de Credit Suisse. Dans l'ensemble, nous pensons que la fusion a un impact positif, car elle élimine certains des principaux risques auxquels sont confrontées les banques européennes et il est de bon augure que le secteur privé trouve une solution à ce problème.

Impact sur le secteur bancaire européen.

Nous pensons que le système bancaire européen est solide et que la réévaluation actuelle des prix créera des opportunités de crédit attrayantes pour les banques de détail les plus stables et les plus qualitatives. En ce qui concerne les actions, nous pensons que l'expansion des marges d'intérêt nettes sera moins importante que prévu et les volumes seront plus faibles en raison du resserrement des conditions de crédit.

Impact sur les marchés émergents

Les actifs des marchés émergents, qui ont été les plus performants ces dernières années, n'ont pas été épargnés par la volatilité du marché, avec un certain élargissement du spread de taux d'intérêt sur la dette en devise forte et l'abandon par l'indice MSCI marchés émergents d'une partie de sa performance. Sur la même période, la duration de la dette en devise locale a affiché de belles performances en raison de la réévaluation initiale de la trajectoire de la politique monétaire des principales banques centrales et des attentes d'une position plus accommodante se propageant aux banques centrales des pays émergents.

Impact sur la position globale d'investissement cross-asset

Alors que 2023 a démarré avec une position prudente sur les actifs risqués, nous sommes de plus en plus prudents sur le crédit à haut rendement. Nous sommes également plus favorables à la duration américaine, qui joue de nouveau son rôle d'actif de diversification dans les phases de turbulences. Nous sommes aussi positifs vis-à-vis de l'or, en raison de son attrait en tant que valeur refuge en période d'aversion au risque.

En ce qui concerne le pétrole, nous adoptons une position neutre, après avoir été favorables à ce dernier pendant un certain temps. En effet, les conséquences négatives d'un affaiblissement de la demande aux États-Unis et en Europe dans un scénario de resserrement du crédit l'emportent largement sur l'impact positif de la réouverture de l'économie chinoise.

Analyse de Monica DEFEND, Vincent MORTIER et Matteo GERMANO

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous