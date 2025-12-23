Secteur aurifère : le cours de l’or dépasse la barre des 4 500 dollars l'once

(AOF) - Newmont Corporation (groupe mondial d'exploration et d'exploitation de mines aurifères) progresse en avant-Bourse à Wall Street après que le cours de l’or a officiellement franchi la barre symbolique des 4 500 dollars l'once pour la première fois de son histoire ce matin. Les analystes identifient trois moteurs expliquant cette accélération finale de décembre. Premièrement, les tensions accrues entre les États-Unis et le Venezuela, s'ajoutant aux conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, poussent les investisseurs vers cette valeur refuge ultime.

Deuxièmement, les marchés anticipent au moins deux baisses de taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed) en 2026, ce qui affaiblit le dollar et rend l'or plus attractif.

Troisièmement, les institutions mondiales continuent d'acheter massivement de l'or physique pour diversifier leurs réserves et réduire leur dépendance au dollar.

