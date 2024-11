Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Séché: investissement de CVC DIF au capital d'ECO information fournie par Cercle Finance • 04/11/2024 à 11:00









(CercleFinance.com) - Séché Environnement annonce avoir conclu avec CVC DIF, un accord définitif aux termes duquel ce dernier détiendra 49,9% du capital d'ECO à la suite d'une augmentation de capital réservée d'environ 311 millions de dollars singapouriens (environ 216 millions d'euros).



Avec un chiffre d'affaires d'environ 66 millions d'euros en 2023, ECO est le leader du marché des déchets industriels dangereux à Singapour, avec une large gamme de produits et services, ainsi que des installations industrielles récentes.



'L'entrée de CVC DIF au capital d'ECO traduit la volonté de Séché Environnement d'associer au développement de sa filiale singapourienne un partenaire financier de long terme, déjà fortement investi localement', explique le groupe de gestion de déchets.



La transaction sera finalisée dans les prochaines semaines. A l'issue de cette opération, ECO restera consolidée par intégration globale par Séché Environnement. Le groupe avait acquis 100% du capital d'ECO le 18 juillet dernier pour 608 millions de dollars singapourien.





Valeurs associées SECHE ENVIRON 93,10 EUR Euronext Paris +3,44%