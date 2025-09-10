Séché Environnement plus pessimiste sur son résultat opérationnel courant en 2025 et 2026

(AOF) - A l'occasion de la publication des comptes semestriels, Séché Environnement a réduit plusieurs de ses objectifs pour 2025 et 2026. Cette année, le spécialiste du traitement des déchets anticipe un résultat opérationnel courant compris entre 115 et 125 millions d'euros contre de 130 à 140 millions d'euros auparavant. L'excédent brut d'exploitation est prévu entre 250 et 260 millions d'euros contre de 265 à 275 millions d'euros précédemment. En revanche, Séché Environnement vise toujours un chiffre d'affaire contributif de l’ordre de 1,18 milliard d'euros et un levier financier inférieur à 3.

" Le nouvel environnement géopolitique et macroéconomique conduit Séché Environnement à envisager le second semestre 2025 avec prudence, et à intégrer dans ses perspectives des éléments exogènes ou ponctuels susceptibles de limiter à court terme la hausse attendue de ses taux de marges opérationnelles. " a expliqué Maxime Séché, directeur général.

Avant d'ajouter " Ainsi, le faible prix de vente de nos énergies vertes continuera de pénaliser dans les prochains mois la profitabilité de nos métiers de valorisation en France et en Europe, tandis que les bouleversements du commerce international favorisent l'attentisme de certaines clientèles en France et dans le Monde ".

Le groupe va mettre en œuvre un plan d'économies visant à réaliser un total de 20 millions d'euros d'économies sur la période 2024-2026.

En 2026, le résultat opérationnel courant est anticipé entre 145 et 155 millions d'euros contre de 160 à 170 millions d'euros auparavant. L'excédent brut d'exploitation est prévu entre 275 et 285 millions d'euros contre de 290 à 300 millions d'euros précédemment. En revanche, Séché Environnement vise toujours un chiffre d'affaire contributif de l'ordre de 1,24 milliard d'euros et un levier financier inférieur à 3.

Au premier semestre, l'excédent brut d'exploitation a bondi de 33,8 %, à 118,2 millions d'euros, soit 20,4 % du chiffre d'affaires contributif contre 17,5 % du chiffre d'affaires contributif un an plus tôt. L'effet de périmètre de 15,8 millions d'euros correspond à la contribution d'Eco, qui extériorise un taux de rentabilité brute opérationnelle à 42,6 % de son chiffre d'affaires.

Le résultat opérationnel courant a progressé de 66,2 % à 49,1 millions d'euros, soit 8,5 % du chiffre d'affaires contributif contre 5,9 % au premier semestre 2024. Il comptabilise un effet de périmètre de 11,5 millions d'euros correspondant à la contribution d'Eco, dont la rentabilité opérationnelle courante ressort à 31,1 % de son chiffre d'affaires au 30 juin 2025.

Le chiffre d'affaires contributif est ressorti à 580,1 millions d'euros, en progression de 14,8 %.

