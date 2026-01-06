Séché Environnement fait deux acquisitions au Chili et en Italie
Leader de la gestion de déchets dangereux au Chili, Hidronor regroupe 260 collaborateurs et sert plus de 2500 clients. Il a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 42 millions d'euros et un EBE de l'ordre de 14 MEUR en 2024.
Exploitant un centre de stockage de déchets non dangereux dans la région italienne de Ligurie, La Filippa compte 18 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 13 MEUR pour un EBE de l'ordre de 8 MEUR en 2024.
Ces deux acquisitions seront financées par la trésorerie disponible de Séché, avec un impact sur la dette financière nette de l'ordre de 230 MEUR. Elles seront effectives à partir de 2026 et finalisées dans les prochaines semaines.
