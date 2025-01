Séché Environnement en partenariat avec Nantes Métropole et 7 collectivités

(AOF) - Séché Environnement, Nantes Métropole et 7 collectivités partenaires ont signé mercredi 29 le contrat de la nouvelle délégation de service public (DSP) du centre de traitement et de valorisation des déchets (CTVD) de la Prairie de Mauves. Cette nouvelle DSP, qui sera effective à compter du 1er avril 2025 et pour une durée de 20 ans, attribue à Séché Environnement les travaux de refonte du site (construit en 1987), l’exploitation et la maintenance de l’actuel et du futur CTVD. Le contrat précise la capacité du futur site, fixée à 270 000T. 1,5 million d'habitants sont concernés par ce projet.

