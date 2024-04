Séché Environnement confirme son objectif de croissance de 5% en 2024

(AOF) - Au premier trimestre 2024, le chiffre d’affaires contributif de Séché Environnement s’établit à 247,2 millions d'euros affichant sa stabilité par rapport au premier trimestre 2023 (247,5 millions d'euros). A périmètre et change constants, celui-ci affiche un recul de 7,4%. Sur cette période, en France, le chiffre d'affaires contributif ressort à 171,9 millions d'euros contre 183,4 millions d'euros un an plus tôt, en retrait de 6,3% par rapport au 31 mars 2023.

A l'international, le chiffre d'affaires s'établit à 75,3 millions d'euros contre 64,1 millions d'euros un an plus tôt, en hausse de 17,5% en données publiées mais en recul de 10,6% à périmètre et change constants.

Le groupe confirme son objectif de croissance organique de 5% sur 2024, pour viser un chiffre d'affaires contributif d'environ 1,1 milliard d'euros (y compris la contribution des acquisitions réalisées fin 2023, estimée à +60 millions d'euros).

Les enjeux du recyclage de l'eau

Selon un rapport du Forum économique mondial, la demande en eau va bondir de 55 % à l'horizon 2050. Or l'eau n'est recyclée qu'à 11% sur le plan mondial, avec de fortes disparités selon les pays : si ce taux atteint 89 % en Israël, il tombe à 15 % en Espagne. Il est même inférieur à 1 % en France ! La dirigeante de Veolia estime pourtant que le taux de 10 % visé à l'horizon 2030, dans le cadre du nouveau plan Eau annoncé par les autorités, est atteignable sous certaines conditions. Au premier rang se trouve la simplification administrative. Veolia s'engage à tripler sa production d'eau recyclée d'ici à 2030 pour la porter à 3 milliards de m3. Dans ce domaine, le leader mondial des services à l'environnement a renforcé son savoir-faire lors de son OPA sur l'ex-groupe Suez.