Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Séché Environnement: choisi pour dépolluer 7 ha au Chili information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 09:53









(CercleFinance.com) - Séché Environnement annonce avoir été choisie à la suite d'un appel d'offres international par Las Salinas, filiale de Empresas Copec, pour la dépollution d'une zone de 7 ha au coeur de la ville balnéaire de Viña del Mar, à proximité de Valparaiso au Chili.



Selon Séché, ce projet de grande envergure confirme son expertise mondialement reconnue comme acteur des services à l'environnement.



Séché Environnement sera chargé de ce chantier qui devrait durer environ 3 ans et constituera la dernière étape de remédiation du terrain.



Le site présente des pollutions des sols aux hydrocarbures situées majoritairement entre 5 et 8 mètres de profondeur liées au passé industriel de la zone et en particulier à la présence d'activités pétrolières antérieures.







Valeurs associées SECHE ENVIRON Euronext Paris +1.39%