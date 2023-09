Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Séché: des résultats en retrait au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 13:38









(CercleFinance.com) - Séché Environnement publie un résultat net part du groupe de 23 millions d'euros au titre de son premier semestre 2023, contre 25,2 millions un an auparavant, et une marge d'EBE à 20,7% du chiffre d'affaires contributif, en baisse de 2,6 points.



Au 30 juin 2023, le groupe de traitement de déchets a réalisé un chiffre d'affaires contributif de 491,6 millions d'euros, en hausse de 14,5% en données publiées et de 8,5% en organique avec 'une croissance forte dans la plupart de ses marchés'.



Pour 2023, Séché confirme ses objectifs d'une croissance organique de 5% de son CA contributif sur son périmètre historique (soit près d'un milliard d'euros avec les périmètres intégrés en 2022) et d'une marge d'EBE à un niveau proche de 22%.





Valeurs associées SECHE ENVIRON Euronext Paris -4.91%