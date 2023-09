Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Séché: bien orienté avec des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 15/09/2023 à 15:57









(CercleFinance.com) - Séché Environnement s'adjuge près de 5%, sur fond de propos favorables d'Oddo BHF qui, tout en ajustant son objectif de cours de 135 à 130 euros, réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre du groupe de traitement de déchets.



Après une publication semestrielle jugée 'solide' et un roadshow organisé avec le management, le bureau d'études pointe notamment 'une poursuite de la dynamique de croissance en 2024', et estime que la valorisation du groupe reste modérée.





Valeurs associées SECHE ENVIRON Euronext Paris +4.37%