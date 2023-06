Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Séché: bien orienté avec des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 14/06/2023 à 16:00









(CercleFinance.com) - Séché Environnement grimpe de près de 5% sur fond de propos d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance' sur ce titre figurant dans sa sélection de valeurs moyennes du premier semestre 2023, avec un objectif de cours rehaussé de 130 à 135 euros.



De ses échanges au forum Nextcap, l'analyste retient un discours du management qui s'inscrit dans la continuité des tendances du premier trimestre confirmant une poursuite de la croissance tant en France qu'à l'international et une bonne maîtrise des marges.





Valeurs associées SECHE ENVIRON Euronext Paris +4.28%