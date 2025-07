Séché: bien orienté avec des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 13:48









(CercleFinance.com) - Séché Environnement gagne plus de 4%, à la faveur de propos positifs d'Oddo BHF qui maintient son opinion 'surperformance' et fait entrer le titre dans sa liste European Midcap S2 2025, avec un objectif de cours rehaussé de 115 à 125 euros.



Le bureau d'études salue l'engagement d'un processus d'acquisition de Flamme en France, une 'acquisition stratégique et convoitée' pour Séché selon lui, et juge que 'malgré la récente appréciation du titre, la valorisation reste modérée'.





