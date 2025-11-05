 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 052,96
-0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Sébastien Rouge nommé directeur financier d'Eutelsat
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 10:30

Eutelsat annonce la nomination de Sébastien Rouge au poste de directeur financier et membre du comité exécutif du groupe, sous la direction du directeur général Jean-François Fallacher, une nomination qui prendra effet le 1er février 2026.

'Sébastien apporte plus de 30 ans d'expérience internationale en finance dans divers secteurs industriels et technologiques où la performance repose à la fois sur la qualité de l'exécution et la pertinence de la vision à long terme', souligne l'opérateur de satellites.

Sébastien Rouge rejoint Eutelsat après avoir occupé le poste de directeur financier d'Imerys, 'où il a joué un rôle essentiel dans le renforcement des performances financières et la transformation numérique' de ce groupe de spécialités minérales.

Valeurs associées

EUTELSAT
3,2200 EUR Euronext Paris -3,74%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank