Sébastien Lemonnier quitte Inocap Gestion

Sébastien Lemonnier annonce qu’il quitte ce 30 avril 2024 Inocap Gestion où il est responsable des actions européennes et gérant de Quadrige Europe Midcaps et de Quadrige Multicaps Europe. « Ce soir, je termine un chapitre de 7 années qui auront été denses et épanouissantes », écrit-il sur le réseau social professionnel Linked-In à la veille du 1er mai.

Sébastien Lemonnier avait rejoint Inocap Gestion en 2107 en tant que gérant analyste, après avoir travaillé trois ans chez Mansartis. Il a commencé sa carrière dans la gestion chez Tocqueville Finance, d’abord en tant qu’analyste, puis comme gérant, de 2006 à 2012.

Sébastien Lemonnier indique avoir « hâte » d’écrire son prochain chapitre « au sein d’une superbe équipe ».

Laurence Marchal