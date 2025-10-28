Sébastien Cayla rejoint le conseil d'administration de Carmila
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 07:07
Sébastien Cayla a réalisé l'ensemble de sa carrière au sein de Carrefour, ayant notamment occupé les fonctions de directeur financier de Carrefour Belgique avant d'être nommé, ce mois-ci, directeur du contrôle financier du géant français de la distribution.
