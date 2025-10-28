 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 261,50
+0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Sébastien Cayla rejoint le conseil d'administration de Carmila
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 07:07

La foncière d'immobilier commercial Carmila fait part de la démission de Claire du Payrat de son conseil d'administration, et de la cooptation, sur proposition de Carrefour, de Sébastien Cayla pour lui succéder en qualité d'administrateur et de membre du comité d'audit.

Sébastien Cayla a réalisé l'ensemble de sa carrière au sein de Carrefour, ayant notamment occupé les fonctions de directeur financier de Carrefour Belgique avant d'être nommé, ce mois-ci, directeur du contrôle financier du géant français de la distribution.

Valeurs associées

CARMILA
16,860 EUR Euronext Paris -0,94%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

