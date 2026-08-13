Sebastian Paredes, directeur général de DBS Hong Kong, prendra sa retraite en 2027

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Le groupe DBS DBSM.SI a annoncé jeudi que Sebastian Paredes, le directeur général de sa filiale de Hong Kong, prendra sa retraite en mars 2027 après avoir occupé ce poste pendant près de deux décennies.

Paredes, qui quittera également ses fonctions de directeur de la région Asie du Nord, a pris la tête de DBS Hong Kong en septembre 2010. Il occupe également le poste de président de DBS Chine depuis avril 2023, supervisant ainsi les activités du groupe en Asie du Nord, qui couvrent Hong Kong, la Chine continentale et Taïwan.

Il sera remplacé par Ng Sier Han, qui travaille au sein de la banque depuis 2004 et occupe actuellement le poste de directeur de DBS Taïwan, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires.

Lim Chu Chong, président-directeur général de DBS Indonésie, prendra la tête de DBS Taïwan à compter de janvier 2027.

Banquier depuis plus de 40 ans, Paredes était président-directeur de PT Bank Danamon Indonesia BDMN.JK avant de rejoindre DBS . Avant Danamon, il a passé 20 ans chez Citigroup en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Turquie et en Asie centrale , et a occupé le poste de responsable de l’Afrique subsaharienne.

DBS a indiqué qu’il resterait au sein de la banque en tant que conseiller senior après son départ à la retraite.