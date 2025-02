SEB : ventes en hausse en 2024, une amende entame le bénéfice net

( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Le groupe français d'électroménager SEB a dégagé un bénéfice net en forte baisse pour 2024, en raison d'une provision liée à une amende de l'Autorité de la concurrence, mais son bénéfice opérationnel et ses ventes sont en hausse.

Le bénéfice net part du groupe s'élève à 232 millions d'euros, indique SEB dans un communiqué jeudi.

Le montant de 2024 comprend "la provision pour risque de la totalité du montant de l'amende prononcée par l'Autorité de la concurrence en France", qui a fait l'objet d'un recours par SEB devant la Cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'annulation de la décision, précise-t-il.

"Hors impact de cette provision", le résultat net part du groupe s'inscrit à 422 millions d'euros, en progression de 9,3%.

Le chiffre d'affaires totalise 8,266 milliards d'euros, en hausse de 3,2%, et de 5% à périmètre et taux de changes constants.

Le ROPA, résultat opérationnel d'activité, s'est élevé à 802 millions d'euros, en progression de 10,5% par rapport à 2023.

Le groupe "aborde 2025 avec confiance et détermination", précise-t-il. "L'environnement macroéconomique et géopolitique demeure incertain et la saisonnalité de l'activité continuera de concentrer les résultats sur la fin de l'exercice", mais "nos +marchés finaux+ devraient rester globalement porteurs", avec "une bonne dynamique de lancements de produits".

SEB "anticipe ainsi une nouvelle année de croissance organique des ventes en 2025, accompagnée d'une nouvelle progression du ROPA", conclut-il.