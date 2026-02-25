SEB : un gain initial de 12%, rapidement ramené à 7%
Le titre pulvérise la résistance des 53,7E du 8 octobre et 12 février et s'ouvre le chemin des 60/60,2E, l'ex-plancher du 3 au 18 septembre 2025.
SEB tentera ensuite de combler le "gap" des 65,1E du 18 octobre dernier.
