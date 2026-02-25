 Aller au contenu principal
SEB : un gain initial de 12%, rapidement ramené à 7%
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 15:40

SEB affichait un gain initial de 12% (58E), rapidement ramené à 7% vers 55E après avoir publié des résultats annuels supérieurs aux attentes et un plan d'économies passant par des réductions d'effectifs (2.100 emplois menacés).
Le titre pulvérise la résistance des 53,7E du 8 octobre et 12 février et s'ouvre le chemin des 60/60,2E, l'ex-plancher du 3 au 18 septembre 2025.
SEB tentera ensuite de combler le "gap" des 65,1E du 18 octobre dernier.

SEB

SEB
54,200 EUR Euronext Paris +6,17%
