Seb continue d'anticiper pour l'ensemble de l'année en cours une croissance organique des ventes autour de 5% et une marge opérationnelle proche de 10%.

(AOF) - Seb a enregistré au troisième trimestre un résultat opérationnel d’activité en repli de 4% à 200 millions d'euros. La marge opérationnelle du spécialiste du petit électroménager est ainsi de 10,1%, contre 10,9% un an plus tôt. "Cette dernière intégrait pour mémoire un niveau d’activité exceptionnel dans le segment Professionnel", souligne la société.

Seb : tassement de la marge et confirmation des perspectives

