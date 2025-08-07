 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 717,50
+1,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Seb: Silchester International Investors détient plus de 5% du capital
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 16:35

(Zonebourse.com) - Par courrier reçu le 5 août 2025, la société Silchester International Investors, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 4 août 2025, le seuil de 5% du capital de la société Seb et détenir, pour le compte desdits fonds, 5,04% du capital et 3,47% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Seb sur le marché.

Valeurs associées

SEB
65,3500 EUR Euronext Paris +1,48%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank