Seb: Silchester International Investors détient plus de 5% du capital information fournie par Cercle Finance • 07/08/2025 à 16:35









(Zonebourse.com) - Par courrier reçu le 5 août 2025, la société Silchester International Investors, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 4 août 2025, le seuil de 5% du capital de la société Seb et détenir, pour le compte desdits fonds, 5,04% du capital et 3,47% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Seb sur le marché.





Valeurs associées SEB 65,3500 EUR Euronext Paris +1,48%