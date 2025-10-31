 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 133,00
-0,45%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Seb: Silchester International Investors dépasse les 5% de DDV
information fournie par Zonebourse 31/10/2025 à 17:10

La société Silchester International Investors LLP agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 30 octobre 2025, le seuil de 5% des droits de vote de la société Seb SA et détenir, pour le compte desdits fonds, 4 031 772 actions Seb SA représentant autant de droits de vote, soit 7,29% du capital et 5,02% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Seb SA sur le marché.

Valeurs associées

SEB
47,9800 EUR Euronext Paris -0,99%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank