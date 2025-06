SEB : ricoche brutalement sous 83,65E information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 12:18









(CercleFinance.com) - SEB ricoche brutalement sous 83,65E (résistance oblique court terme et ex-plancher du 4 mars) et retombe sur 80,5E.

Le titre pourrait bien revenir s'appuyer sur 78,15E, le plancher du 23 juin qui coïncide exactement avec l'ex-'gap' du 22 avril).





Valeurs associées SEB 80,8500 EUR Euronext Paris -2,88%