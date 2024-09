SEB réunit la gestion privée et la gestion d’actifs

La banque suédoise SEB réunit ses départements Private Wealth Management & Family Office (PWM&GO), Asset Management et Life en un seul. L’objectif de ce regroupement est de « renforcer l’offre et la croissance de l’établissement au sein de la gestion d’actifs et de fortune ». Le nouveau département, dénommé Wealth & Asset Management, sera dirigé par William Paus, qui est l’actuel responsable de PWM&FO.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre d’une vaste réorganisation, qui passe par la réduction du nombre de départements de six à quatre. Outre le W&AM, les autres départements sont Corporate & Investment Banking, Busines & Retail Banking et Baltic.

Par ailleurs, Javiera Ragnartz, responsable de la gestion d’actifs, est nommée membre du comité exécutif.