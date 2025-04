Seb reste "vigilant" face aux droits de douane

(AOF) - Le spécialiste du petit électroménager Seb a fait état, pour le premier trimestre 2025, d'un chiffre d’affaires de 1,90 milliards d'euros, en baisse organique de 0,6 %. Les ventes en grand public ont enregistré une croissance organique de 2,8 %. Les ventes de la branche professionnelle, à 234 millions d'euros, ont, comme attendu, connu un repli organique de 21,7%. Le résultat opérationnel d’activité (ROPA) s’est élevé à 50 millions d'euros contre 111 millions un an plus tôt. La marge opérationnelle s’est établie à 2,6 % contre 5,8 %.

Face à l'évolution récente des tarifs douaniers qui a rendu l'environnement particulièrement volatil et incertain, le groupe "reste vigilant et maintient une veille quotidienne des évolutions des droits de douane afin d'anticiper au mieux les impacts potentiels (dont devises, matières premières, etc.)".

Seb ajoute que,"en l'absence de dégradation significative de l'environnement macroéconomique, le groupe doit être en mesure d'afficher en 2025 une croissance organique du chiffre d'affaires attendue autour de 5 % et une progression du ROPA en données publiées".

