Seb: réalise l'acquisition de La Brigade de Buyer information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 07:50









(CercleFinance.com) - Le Groupe Seb annonce l'acquisition de La Brigade de Buyer, groupe international possédant notamment les marques de Buyer, Sabatier et 32 Dumas, dans les secteurs des articles culinaires, de la pâtisserie et de la coutellerie.



Cette opération s'inscrit ainsi dans la stratégie de renforcement du Groupe sur les segments professionnel et premium.



La société réalise un chiffre d'affaires global de 66 millions d'euros, compte un effectif de 290 collaborateurs et trois sites de production en France.





