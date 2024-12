SEB:prend acte des décisions de l'Autorité de la concurrence information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 10:11









(CercleFinance.com) - Le Groupe prend acte du communiqué de presse publié par l'Autorité de la concurrence le 19 décembre 2024 concernant une enquête ouverte en octobre 2013, dans le secteur de la fabrication et de la distribution de produits électroménagers en France.



L'Autorité de la concurrence a sanctionné plusieurs fabricants et distributeurs d'électroménager.



L'Autorité a infligé à Groupe SEB France et Groupe SEB Retailing une amende de 189,5 millions d'euros pour avoir prétendument pratiqué des prix de ventes imposés à l'égard de ses distributeurs sur la période 2008-2013.



Le Groupe réfute catégoriquement la conclusion de l'Autorité de la concurrence retenue à son encontre et rejette toute allégation selon laquelle ses pratiques n'auraient pas été conformes aux règles de la concurrence.



Le Groupe formera un recours devant la Cour d'appel de Paris.





