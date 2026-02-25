Seb porté par ses résultats annuels et un plan d'économies de 200 MEUR
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 11:20
Le groupe a fait état d'un résultat opérationnel d'activité (ROPA) de 601 millions d'euros en 2025, dans le haut de la fourchette de 500-600 MEUR communiquée en octobre, là où les analystes tablaient sur 529 MEUR. La marge opérationnelle s'établit à 7,4% des ventes, contre 9,7% l'année précédente.
Le résultat net part du groupe s'élève à 245 MEUR, contre 232 MEUR en 2024.
Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires s'établit à 8,16 MdsEUR, en légère croissance organique de 0,3% (-1,2% en données publiées).
Au quatrième trimestre, les ventes organiques ressortent en hausse de 0,9%, après un repli de 1,2% au trimestre précédent, traduisant une amélioration progressive de la dynamique commerciale.
Seb a annoncé en parallèle un plan d'économies de 200 MEUR d'ici à fin 2027, susceptible d'entraîner jusqu'à 2 100 suppressions de postes dans le monde. En France, le plan pourrait toucher sept entités juridiques, dont les sites industriels de Pont-Evêque (Isère), Mayenne (Mayenne) et Rumilly (Haute-Savoie), ainsi que le siège social d'Ecully, près de Lyon.
Le groupe vise une croissance organique de 5% à moyen terme et une hausse de son ROPA en 2026.
Confirmation des objectifs à moyen-terme
À l'issue de la publication de ses comptes annuels, le conseil d'administration proposera le versement d'un dividende de 2,80 EUR par action au titre de l'exercice 2025, un montant inchangé par rapport à celui distribué l'an dernier au titre de l'exercice 2024.
Pour 2026, le groupe spécialisé dans le petit équipement domestique table sur une hausse de son résultat opérationnel d'activité et sur une génération de cash-flow libre appelée à revenir à un niveau plus normatif. Il prévoit également une décrue de son levier financier dès 2026, avec l'objectif de le ramener autour de 2x hors acquisitions à l'horizon 2027.
Soutenu par le déploiement du plan Rebond, Seb confirme enfin ses ambitions à moyen terme : retrouver sa trajectoire historique en visant une croissance organique annuelle des ventes de 5% et une marge opérationnelle de 10%, avant de converger progressivement vers 11%.
"A court terme, les tendances d'activité sont relativement rassurantes mais la visibilité sur la croissance organique de 2026 reste faible à ce stade de l'année en raison des incertitudes qui entourent le contexte de consommation. Par ailleurs, rappelons qu'un plan d'économies de 200 MEUR est mis en oeuvre à horizon 2027 (achats, structures, efficacité industrielle) dont nous comprenons qu'une partie sera réinvestie dans la croissance", souligne Oddo BHF, à surperformance sur le dossier.
"Entre normalisation progressive au quatrième trimestre 2025 et déploiement du plan Rebond, Seb se positionne pour convertir ses atouts", estime TP ICAP Midcap, à l'achat sur le titre.
Valeurs associées
|57,8000 EUR
|Euronext Paris
|+13,22%
A lire aussi
-
Le Louvre change de tête: au lendemain de la démission de Laurence des Cars, Christophe Leribault, président du château de Versailles, a pris mercredi la tête du musée le plus visité au monde, dans la tourmente depuis le cambriolage du 19 octobre. Président du ... Lire la suite
-
Le chancelier Friedrich Merz a plaidé mercredi pour une coopération renforcée mais plus "juste" avec la Chine, au premier jour d'une visite chez le principal partenaire commercial de l'Allemagne, de plus en plus perçu dans son pays comme un dangereux concurrent ... Lire la suite
-
La Bourse de Tokyo signe un début d’année spectaculaire. Porté par un contexte politique clarifié et une stratégie de relance ambitieuse, le Nikkei 225 attire de nouveau les flux internationaux. Le Japon peut-il redevenir un terrain d’investissement durablement ... Lire la suite
-
Le géant français de l'eau et des déchets Suez a remporté un contrat d'approvisionnement d'eau potable pour les habitants de la ville indienne de Salem, dans l'état du Tamil Nadu (sud du pays), habitée par "plus d'un million de personnes", a annoncé le groupe mercredi. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer