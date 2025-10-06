 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 976,50
-1,35%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Seb, plus forte baisse du SBF 120 et du SRD à la clôture du lundi 6 octobre 2025-
information fournie par AOF 06/10/2025 à 17:46

(AOF) - Seb (-21,42% à 52,90 euros)

Seb a terminé lanterne rouge, après avoir lancé un avertissement sur ses résultats de l'année 2025. Le groupe spécialisé dans le domaine du petit équipement domestique avait déjà averti fin juillet. Seb cible désormais une croissance organique de ses ventes stable à légèrement positive, contre une fourchette de 2 % à 4 % annoncée en juillet. "Le scénario anticipé fin juillet ne s'est pas concrétisé à ce stade avec l'intensité attendue, notamment en septembre, mois clé du troisième trimestre et amorce de la haute saison", souligne un communiqué.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader mondial du petit électroménager avec près de 30 % du marché, né en 1944 avec un vaste portefeuille de marques (All-Clad, Curtis, Krups, Lagostina, Moulinex, Rowenta, Supor, T-Fal, WMF...), dont 4 mondiales, 17 régionales, 3 haut de gamme et 6 professionnelles ;

- Revenus de 8,3 Mds€ répartis entre l’Europe occidentale pour 34 %, la Chine pour 28 %, les Amérique pour 16 % et le reste de l’Asie pour 7 % ;

- Chiffre d’affaires réalisé à 88 % auprès du grand public et 12 % auprès des professionnels ;

- Modèle d’affaires sur 5 piliers : la force des marques, l’expansion internationale visant aux leaderships nationaux, la croissance par complémentarité des marques, la compétitivité par la fabrication des produits à haute valeur ajoutée dans les pays matures et le recours à l’économie circulaire ;

- Capital verrouillé par les familles fondatrices agissant de concert (34,6 %), suivies de Fédéractive (7,2 %), de BPI France (5,2 %), du Fonds stratégique de participations (4,7 %) et des salariés (3,3 %), le conseil de 14 administrateurs étant présidé par Thierry de La Tour d’Artaise, Stanislas de Gramont assurant la direction générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- retour à la hausse de la rentabilité via le renforcement dans les systèmes d’information et dans la chaîne logistique -d’où un net repli des stocks,

- capacité de renouvellement des gammes de tous produits et d’entrée sur de nouveaux marchés -soin du linge et de la personne, entretien de la maison, out-door,

- élargissement des gammes de produits professionnels : retombées sur les ventes du hub d’équipement professionnel -centrale d’achats et production- de Shaoxing en Chine, de l’intégration de Sofilac (pianos de cuisson), de la prise de contrôle du distributeur séoudien Alesayi Household Appliances, de Kuanton et de la Brigade de Buyer,

- expertise commerciale (+ 40 % des ventes en digital) et en croissance externe,

- innovation supportée par une R&D à 3,5 % des revenus et un pôle mondial d’innovation à Ecully -8/10 èmes de la croissance de la profitabilité et soutien à l’offre avec 30 % des ventes provenant de produits de moins de 18 mois d’existence ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2050 :

- point d’étape 2030 vs 2021 : recul de 40 % des émissions internes de CO2,

- process industriel : éco-conception, logistique, économie d’énergie des sites,

- révolution circulaire (réparabilité, recyclage des matériaux, location, seconde vie) ;

- Lancement d’une filière mondiale de recyclage des poêles Tefal, en réaction au projet de loi interdisant partiellement l’emploi de PFAS (polluants éternels) pour les poêles ou casseroles ;

- Bilan maîtrisé avec une dette de 1,9 Md€ donnant un effet de levier stable à 1,8 face à 3,5 Mds de fonds propres et 811 M€ de disponibilités nourries par un autofinancement libre de 260 M€.

Défis

- Haute sensibilité du bénéfice d’exploitation (effet négatif de 120 M€ en 2024) des parités euro vs yuan, real, rouble, livre turque et dollar ;

- Capacité à compenser la hausse des droits de douane américains, et de l’inflation du fret et des matières 1 ères , via un pouvoir fort dans les prix de vente (5O % des revenus provenant du 1/4 de la production localisé en Europe) ;

- Confirmation de la reprise en Chine ;

- Réponse aux critiques sur la gouvernance en provenance du fonds Federactive, créé par des actionnaires appartenant aux familles créatrices ;

- Avis de la cour d’appel de Paris sur l’amende de près de 200 M€ de l’autorité de la concurrence ;

- Après une stabilité des ventes à fin mars, anticipations 2025 confirmées : nouvelle année de croissance organique des ventes et de progression du résultat opérationnel ;

- Ambition à moyen terme : hausse annuelle de + 5 % des ventes et marge opérationnelle de 11 %.

- Dividende 2024 en hausse à 2,80, la distribution s’accompagnant d’une prime de fidélité aux actions au nominatif.

Valeurs associées

SEB
51,9000 EUR Euronext Paris -21,42%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 06/10/2025 à 17:46:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank