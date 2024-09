Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Seb: nouveau plan d'actionnariat salarié information fournie par Cercle Finance • 19/09/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Le Groupe Seb annonce le lancement d'un nouveau plan d'actionnariat salarié permettant à ses collaborateurs d'acquérir des actions existantes à des conditions préférentielles, une initiative qui sera déployée dans 37 pays et concernera près de 20.000 personnes.



L'opération, intitulée 'Horizon 2024', consistera en une formule unique dite 'classique' d'acquisition d'actions, par l'intermédiaire d'un FCPE ou via une détention directe, selon les contraintes règlementaires et fiscales des pays où l'offre sera mise en oeuvre.



Le prix de souscription a fixé à 73,71 euros par action, et la période de souscription s'étendra du 23 septembre au 7 octobre inclus pour un règlement-livraison prévu le 7 novembre. Le nombre maximum d'actions pouvant être acquises s'élève à 553.377.





Valeurs associées SEB 95,35 EUR Euronext Paris +1,87%