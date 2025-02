Seb : le résultat opérationnel d’activité devrait de nouveau progresser en 2025

AOF - EN SAVOIR PLUS

" L'environnement macroéconomique et géopolitique demeure incertain, et la saisonnalité de l'activité continuera de concentrer les résultats sur la fin d'exercice. Toutefois, nos marchés finaux devraient rester globalement porteurs, avec, comme catalyseur pour le groupe, une bonne dynamique de lancements de produits " a commenté Seb à propos de ses perspectives pour 2025. Le spécialiste du petit électroménager anticipe une nouvelle année de croissance organique des ventes en 2025, accompagnée d'une nouvelle progression du ROPA.

Le cash-flow libre a atteint 260 millions d'euros et le ratio de levier financier est stable à 1,8 fois l'Ebitda.

Seb a réalisé des ventes de 8,27 milliards d'euros, en hausse de 5% en organique et de 3,2 % en données publiées.

(AOF) - En 2024, Seb a enregistré un résultat net, part du groupe, de 232 millions d’euros contre 386 millions d’euros en 2023. Le résultat opérationnel d’activité (ROPA) a augmenté de 10,5% à 802 millions d’euros, faisant ressortir une marge de 9,7% contre 9,1% en 2023. La progression du ROPA s’explique notamment par un effet volume positif de 169 millions d’euros, dû à la bonne dynamique des volumes dans l’activité Grand Public, et par une baisse du coût des ventes de 135 millions d’euros.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.