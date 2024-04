Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Seb: l'acquisition de Sofilac est finalisée information fournie par Cercle Finance • 11/04/2024 à 18:10









(CercleFinance.com) - Seb a annoncé jeudi soir avoir finalisé l'acquisition de Sofilac, une société française spécialisée dans la fabrication d'équipements de cuisson haut de gamme.



Dans un communiqué, le groupe d'électroménager précise que l'opération s'inscrit dans le cadre de sa stratégie consistant à devenir un acteur de référence sur les marchés de l'équipement professionnel.



Créé à la fin du 18ème siècle, Sofilac produit du matériel cuisson 'premium' professionnel et semi-professionnel, notamment sous les marques Lacanche et Charvet.



Présent dans plus de 45 pays à travers le monde, l'entreprise affiche un chiffre d'affaires annuel de 62 millions d'euros pour un effectif de 360 salariés.



Seb explique que Sofilac va désormais pouvoir s'appuyer sur la force de son groupe, en France comme à l'international, afin d'accélérer son développement.





