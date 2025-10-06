 Aller au contenu principal
SEB : krach de -25%, dévisse sous 49,5E
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 12:28

C'est peut-être la pire séance boursière de l'histoire du titre : SEB subit un krach de -25%, le cours dévisse sous 59,7E (plancher historique du 11/10/2022 ou 3 septembre 2025) et même sous 49,5E, des niveaux plus observés depuis 20 ans.
Le titre évolue en 'terra incognita', avec des perspectives revues à la baisse qui ne vont pas manquer de susciter des révisions en cascade d'objectifs de cours à la baisse.

Valeurs associées

SEB
52,5500 EUR Euronext Paris -20,44%
