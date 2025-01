Seb investit dans le fabricant de machines à cocktails Kuantom

( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Le groupe d'électroménager Seb est entré au capital du jeune fabricant français de machines à cocktail pour professionnels Kuantom, un nouveau marché pour Seb qui continue de se diversifier dans le matériel pour professionnels.

Kuantom commercialise depuis 2021 une machine compacte capable de mixer en 30 secondes des cocktails ou des mocktails (sans alcool), sans besoin de compétence particulière, grâce à des cartouches de verre qui contiennent des doses de diverses boissons. Ces machines sont pour l'instant destinées aux cafés, hôtels et restaurants.

Selon Kuantom, le marché du cocktail est en plein essor mais 90% des établissements n'en proposent pas, souvent faute de moyens ou de savoir-faire.

La start-up parisienne, qui fabrique ses machines en France, a reçu 5 millions d'euros de la part du fonds SEB Alliance et de Socadif, filiale capital-investissement de Crédit Agricole Ile-de-France, dont 3 millions d'argent frais et 2 millions de dettes. Elle avait déjà reçu en 2019 un investissement de Moët Hennessy, la branche vins et spiritueux du groupe LVMH.

Seb qui a réalisé 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023, poursuit ainsi sa diversification dans des groupes d'équipements pour professionnels. Après avoir déjà acquis en 2016 l'allemand WMF (machines à café) et en 2019 le fabricant breton de crêpières et gaufriers Krampouz, le groupe a repris en 2023 le fabricant d'émulsionneurs Pacojet et début 2024 le français Sofilac (pianos de cuisson haut de gamme sous les marques Lacanche et Charvet). La vente aux professionnels représente environ 13% de son activité.