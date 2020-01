Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Seb-Hausse organique de 5,8% du chiffre d'affaires en 2019 Reuters • 22/01/2020 à 17:51









22 janvier (Reuters) - SEB SA SEBF.PA , spécialiste français du petit électroménager, a publié son chiffre d'affaires annuel: * SEB-VENTES ANNUELLES : €7.354 MLNS, +8,0% PUBLIÉ ET +5,8% EN ORGANIQUE * SEB-VENTES DU 4E TRIMESTRE : €2.240 MLNS, +2,5% PUBLIÉ ET +0,9% EN ORGANIQUE * SEB PRÉVOIT POUR 2019 UNE PROGRESSION COMPRISE ENTRE 6 % ET 6,5 % DE SON RÉSULTAT OPÉRATIONNEL D'ACTIVITÉ PUBLIÉ (REPO) Pour plus de détails, cliquez sur SEBF.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées SEB Euronext Paris -1.77%