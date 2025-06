Seb: émission obligataire pour 500 millions d'euros information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - Le Groupe Seb indique avoir réalisé avec succès une émission obligataire d'un montant de 500 millions d'euros et d'une maturité de cinq ans, obligations portant un coupon annuel de 3,625% et qui arriveront à échéance le 24 juin 2030.



Ces obligations seront admises sur Euronext Paris le 24 juin. L'opération, sursouscrite près de quatre fois, contribue au refinancement de l'échéance obligataire de 500 millions d'euros venue à maturité le 16 juin dernier.



Ce placement s'inscrit dans le cadre d'une politique de gestion active de la flexibilité financière du fabricant de petit électroménager, visant à continuer à diversifier ses sources de financement et à allonger la maturité moyenne de sa dette.





